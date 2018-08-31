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Писательница Дина Рубина
© Sputnik / Виталий Белоусов

Дина Рубина: я обычно читаю проверенные временем книги

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В преддверии выхода новой книги "Рябиновый клин" писательница Дина Рубина рассказала, откуда берутся талантливые писатели и какую литературу она предпочитает.

Рубина считает, что писатели учатся рассказывать истории в детстве, слушая рассказы своих родителей, бабушек и дедушек. За свой талант она благодарна своим предкам.

"Моя бабка рассказывала истории сегодняшнего утра, начиная их словами "еду я и смотрю". Моя склонность рассказывать истории – это все от бабки, – отметила писательница. – Земля не устает рождать таланты. Таланты были, есть и будут всегда", - утверждает Рубина.

Интервью писательницы Дины Рубиной
© Sputnik / Антон Денисов
Дина Рубина: чего греха таить, я ташкентский человек, но это не мой Ташкент

Она подчеркнула, что современный писатель – это последний человек, которого стоит спрашивать о современных писателях.

"Писатель не отслеживает течение современной литературы. Он занят гулом в собственных ушах, который несется сквозь ночь, сквозь рассвет. Ты занят только голосом героя. Если я не варю обед внукам и не пишу, я читаю, но я предпочитаю читать произведения, проверенные временем", – сказала Дина Рубина.

Рубина – автор романов, повестей, рассказов – родилась в Ташкенте, в настоящее время проживает в Израиле. Она лауреат многочисленных российских и израильских литературных премий. По мотивам ее произведений сняты фильмы "Любка" (2009), "Двойная фамилия" (2006), "На Верхней Масловке" (2006) и многие другие.

Теги:
книга, писатель, Дина Рубина, Израиль, Узбекистан



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