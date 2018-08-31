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Аминджон Абдурахимов
МОСТ

Абдурахимов: не все вузы России помогают с регистрацией студентам-иностранцам

Радио
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Новые российские миграционные правила вынуждают многих иностранных студентов искать себе новое жилье вместо привычного общежития, отмечает глава Молодежного общества студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге Аминджон Абдурахимов.

С 8 июля в России действуют поправки в миграционное законодательство, которые обязывают иностранных граждан регистрироваться строго по месту фактического пребывания, а не по некому юридическому адресу.

"Это проблематичная ситуация для студентов. Например, даже сам университет заселяет студентов в общежитие, но регистрирует их по адресу главного корпуса, то есть не по фактическому, а юридическому адресу. Получается, вуз не может зарегистрировать своих же студентов, поэтому ребятам приходится съезжать из общежития и жить по частному адресу", - сказал Абдурахимов в интервью Sputnik Таджикистан.

По его словам, вузы пытаются решить это проблему, но пока безуспешно. В большинстве случаев студентов оставляют на произвол судьбы.

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Теги:
Регистрация, вуз, студенты, Высшее образование



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