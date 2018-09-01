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Заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев
ГУВД г.Ташкента

Джураев: не нужно тратить время на жалобы в Facebook, набирайте 102

Радио
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Заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД города Ташкента генерал-майор Рустам Джураев рассказал о наиболее эффективных методах борьбы с пробками. По его словам, вместо критики в соцсетях гражданам надо напрямую обращаться за помощью.

"Если кто-то увидел пробку, не нужно тратить время на жалобы в Facebook, дожидаясь, когда мы прочтем, позвоните по номеру 102 и сообщите о пробке, приедет машина или сотрудник на мотоцикле и разберется на месте", — заявил Джураев.

По его словам, таким образом можно будет решить проблемы пробок гораздо оперативнее, а диалог между народом и правоохранительными органами из односторонней критики перейдет в конструктивное русло.

"Иногда причиной пробки может стать отключение электричества, аварии или еще что-то. Мы об этом можем не знать, поэтому надеемся на ваше содействие", — заключил начальник ташкентского ГУВД.

Полный комментарий Рустама Джураева слушайте в нашем подкасте.




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