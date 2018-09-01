Хамраев о том, почему в Узбекистане снимают мало фильмов про школы

"В кино Советского Союза было четкое планирование и распределение: "Узбекфильм" в принципе славился детскими фильмами и сказками. Снималось очень много лент про школу и детей", - утверждает эксперт.
Однако сейчас выпускать кинокартины, посвященные школе, финансово невыгодно, отмечает Хамраев.
"Намного выгоднее снимать дешевые, низкопробные детективы для массового зрителя, которые круглыми сутками с удовольствием смотрят. Проблема в ликвидности и зарабатывании денег", - считает он.
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