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Оператор-постановщик Улугбек Хамраев
© Facebook / Улугбек Хамраев

Хамраев о том, почему в Узбекистане снимают мало фильмов про школы

Радио
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По мнению оператора-постановщика Улугбека Хамраева, сейчас детское кино и телесериалы снимают редко, так как рейтинги у них невысокие.

"В кино Советского Союза было четкое планирование и распределение: "Узбекфильм" в принципе славился детскими фильмами и сказками. Снималось очень много лент про школу и детей", - утверждает эксперт.

Однако сейчас выпускать кинокартины, посвященные школе, финансово невыгодно, отмечает Хамраев.

"Намного выгоднее снимать дешевые, низкопробные детективы для массового зрителя, которые круглыми сутками с удовольствием смотрят. Проблема в ликвидности и зарабатывании денег", - считает он.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Узбекфильм, Школа, фильм, Узбекистан



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