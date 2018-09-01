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Главное для родителей - доверять врачу. Чеснов убежден, что лечение ребенка - командная работа, где родители, доктор и медсестра - в одной сборной
© Sputnik/Виктор Толочко

Педиатр Чеснов - о правильном распределении нагрузок и отдыха для школьника

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Педиатр Дмитрий Чеснов рассказал, как правильно организовать отдых ребенка, который пошел в школу.

В эфире Sputnik Беларусь заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов отметил, что если родители совместно с педагогами организуют оптимальный режим нагрузок и отдыха, ребенку, во-первых, будет легче заниматься, во-вторых, у него возникнет интерес и привыкание к сбалансированным нагрузкам, в том числе и физическим.

Рюкзак для школьников.
© Sputnik /
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"Я ничего не вижу зазорного в том, чтобы ребенок-первоклашка часик после обеда поспал. Но не два часа, не три и не четыре часа -  так мы сбиваем ему режим, и тогда ночной сон у него тоже будет нарушен. А ночной сон, особенно у детей младших классов, должен составлять около 10 часов. Поэтому, если занятия начинаются в полдевятого или 9 часов утра, отбой должен быть в 21 час или в 22 часа в крайнем случае", — пояснил Чеснов.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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