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Генерал-майор запаса Владимир Богатырев
© Photo: radiorus.ru

Богатырев: учения РФ должны показать недопустимость нападения со стороны США

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Генерал-майор запаса Владимир Богатырев рассказал, зачем нужны масштабные учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые пройдут в Средиземном море с 1 по 8 сентября.

В эфире радио Sputnik председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев отметил, что данные учения нужны России для демонстрации собственных возможностей.

"Учения … должны предупредить потенциальных агрессоров о недопустимости нападения на суверенное государство. Кроме того, они должны показать, что возможные действия США, их союзников и коалиции в Сирийской Республике противоречат международному праву и недопустимы как в цивилизованном мире, так и по правилам поведения в суверенной стране", - подчеркнул эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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