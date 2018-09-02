Богатырев: учения РФ должны показать недопустимость нападения со стороны США

Генерал-майор запаса Владимир Богатырев рассказал, зачем нужны масштабные учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые пройдут в Средиземном море с 1 по 8 сентября.

В эфире радио Sputnik председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев отметил, что данные учения нужны России для демонстрации собственных возможностей.

"Учения … должны предупредить потенциальных агрессоров о недопустимости нападения на суверенное государство. Кроме того, они должны показать, что возможные действия США, их союзников и коалиции в Сирийской Республике противоречат международному праву и недопустимы как в цивилизованном мире, так и по правилам поведения в суверенной стране", - подчеркнул эксперт.

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