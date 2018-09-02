Богатырев: учения РФ должны показать недопустимость нападения со стороны США

В эфире радио Sputnik председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев отметил, что данные учения нужны России для демонстрации собственных возможностей.
"Учения … должны предупредить потенциальных агрессоров о недопустимости нападения на суверенное государство. Кроме того, они должны показать, что возможные действия США, их союзников и коалиции в Сирийской Республике противоречат международному праву и недопустимы как в цивилизованном мире, так и по правилам поведения в суверенной стране", - подчеркнул эксперт.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.