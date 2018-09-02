Борта о том, как помочь ребенку определиться с будущей профессией

Специалист по профориентации Светлана Борта рассказала о том, что может стать мотивацией для ребенка.

"Не надо ему ничего рассказывать о вашем видении мира, жизни и успеха. Спрашивайте, чего хочет он. Мотивация идет изнутри. Как можно чаще задавайте ребенку вопросы, чего бы он хотел, и что его радует. Если ему хочется лазать по горам — идите вместе с ним, если он хочет встать на ролики, вставайте вместе с ним", — отметила эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.

По словам собеседницы, для того чтобы у ребенка не пропало желание пробовать что-то новое, родители должны поддерживать его в любом начинании.

"Только в случае, когда он будет чувствовать поддержку любого своего устремления, он найдет именно то, что будет основой его будущего счастья в профессии", - утверждает Борта.

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