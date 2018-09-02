Антонов рассказал о церемонии открытия третьих Всемирных игр кочевников

Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане уже в третий раз с традиционной паузой в два года.

На церемонию открытия прибыли премьер-министр Венгрии, президенты Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Турции.

"В театрализованном представлении официальной церемонии открытия используются новейшие технологии. В нем принимает участие полторы тысячи человек, в числе которых артисты самых разных жанров: цирка, театра драмы, балета, каскадеры, музыканты. Постановка состоит из девяти эпизодов и 70 картин и призвана связать идеи всемирного кочевья с уникальным национальным эпосом кыргызов "Манас" и творчеством великого писателя Чингиза Айтматова", – сообщил продюсер агентства Sputnik Беларусь Павел Антонов.

Планируется, что следующие игры – 2020 года – пройдут на турецкой земле.

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