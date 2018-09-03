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Андрей Серенко
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Серенко: талибы преследуют цель недопущения усиления ИГИЛ в Таджикистане

Радио
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Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказал о целях "Талибана".

"Талибан", который запрещен в России как террористическая организация, контролирует ряд граничащих с Таджикистаном территорий Афганистана, отмечает эксперт Андрей Серенко.

"Талибы видят, что они не встречают достойного отпора со стороны афганских сил безопасности. Инициатива полностью в их руках в этом году. "Талибан" чувствует себя хозяином положения", — сказал Андрей Серенко Sputnik Таджикистан.

Демонстрация повышенной боевой активности свидетельствует о том, что цель талибов — взять власть над всем Афганистаном.

Серенко отметил, что обстрел граждан Таджикистана лишь подтверждает, что "Талибан" — обыкновенная террористическая организация.




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