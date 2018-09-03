Гусев: Сирия представляет лакомый кусочек для США

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев прокомментировал встречу Дональда Трампа и Ангелы Меркель, а также решения, принятые по разделению власти в Сирии.

Сирия – лакомый кусочек для США и стран Западной Европы, и теперь возник вопрос о том, кто будет его делить. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Института стратегического планирования Александр Гусев, комментируя переговоры лидеров США и Германии по вопросу сирийской провинции Идлиб.

Таким образом, суть разговора лидеров США и Германии – это послевоенное устройство Сирии, убежден эксперт.

Американцы неоднократно заявляли, что радикальный исламизм в Сирии побежден исключительно благодаря им, совершенно не учитывая роль России, отметил эксперт.

С его точки зрения, Меркель и Трамп уже договорились по вопросу Идлиба.

Гусев подчеркнул, что американцы продолжают держать Европу в узде, поэтому она никуда от них не денется.

Отметим, что президент США и канцлер Германии провели телефонный разговор. Они призвали мир предотвратить гуманитарный кризис в сирийской провинции Идлиб.