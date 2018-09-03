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Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Гусев: Сирия представляет лакомый кусочек для США

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Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев прокомментировал встречу Дональда Трампа и Ангелы Меркель, а также решения, принятые по разделению власти в Сирии.

Сирия – лакомый кусочек для США и стран Западной Европы, и теперь возник вопрос о том, кто будет его делить. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Института стратегического планирования Александр Гусев, комментируя переговоры лидеров США и Германии по вопросу сирийской провинции Идлиб.

Таким образом, суть разговора лидеров США и Германии – это послевоенное устройство Сирии, убежден эксперт.

Штаб-квартира Министерства обороны США
© David B. Gleason
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Американцы неоднократно заявляли, что радикальный исламизм в Сирии побежден исключительно благодаря им, совершенно не учитывая роль России, отметил эксперт.

С его точки зрения, Меркель и Трамп уже договорились по вопросу Идлиба.

Гусев подчеркнул, что американцы продолжают держать Европу в узде, поэтому она никуда от них не денется.

Отметим, что президент США и канцлер Германии провели телефонный разговор. Они призвали мир предотвратить гуманитарный кризис в сирийской провинции Идлиб.




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