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Режиссер-постановщик церемонии открытия III Всемирных игр кочевников Виктор Фельд
© Sputnik / Сергей Аладьев

Фельд: сильный ветер на открытии Игр кочевников "оживил" картинку

Радио
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Режиссер-постановщик открытия III Всемирных игр кочевников Виктор Фельд поделился впечатлениями от церемонии.

Ветреная погода на церемонии открытия "оживила" картинку и стерла грань между постановкой и реальностью, отметил он в беседе на радио Sputnik Кыргызстан.

"Главной спецификой работы была задача передать философию кочевника. Надо было это сделать с помощью понятного всем театрального действия. Мы очень много работали, искали нужный сценарный и режиссерский подход, волновались, хотели произвести впечатление, и, по-моему, нам это удалось. Даже погода была за нас, и ветер, который дул с озера, помог мне "оживить" эпизод, когда на площадке появились 80 юрт. Дух кочевников был с нами!", — сказал Фельд.

Он добавил, что благодарен всей команде, работавшей над подготовкой открытия игр.

III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.




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