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Ильгар Велизаде
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Велизаде: присоединение Узбекистана усилит формат форума тюркоязычных стран

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Тюркский саммит станет отправной точкой для нового этапа развития сотрудничества между странами, считает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Сегодня перед тюркскими государствами стоит задача реализовать многовекторное сотрудничество в различных областях, заявил Велизаде Sputnik Азербайджан.

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Ильгар Велизаде: присоединение Узбекистана усиливает формат тюркоязычных стран

"Проведение тюркского саммита станет отправной точкой для нового этапа развития не только этого формата сотрудничества, но также политических и экономических процессов в рамках большого и протяженного региона от Средиземного моря до Алтайских гор. Политическая и экономическая динамика в регионе позволяет надеяться, что все эти процессы имеют долгосрочную основу и служат национальным интересам всех государств", – отметил Велизаде.

Шестой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств прошел третьего сентября в культурном центре "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова в городе Чолпон-Ате Кыргызской Республики. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в качестве почетного гостя.




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