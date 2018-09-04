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Аким Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызстана Данияр Иманалиев
Табылды Кадырбеков

Иманалиев: на Иссык-Куле приоритетным должен быть санаторно-курортный бизнес

Радио
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Аким Иссык-Кульского района Данияр Иманалиев рассказал, почему необходимо отказаться от строительства коттеджных городков в пользу больших санаториев.

Такие меры позволят сделать Иссык-Куль круглогодичным курортом, заявил он Sputnik Кыргызстан.

"Крупные санаторные и курортные комплексы являются градообразующими предприятиями. До сих пор построенные в советское время санатории, такие, как "Аврора" и "Голубой Иссык-Куль", обеспечивают работой многих местных жителей. Правительству нужно проявить политическую волю, чтобы таких курортов становилось больше, потому что они способны обеспечить население доходом не только летом, но и на протяжении всего года", — сказал Иманалиев.

На территории таких комплексов можно круглый год проводить спортивные сборы и другие мероприятия, добавил чиновник.




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