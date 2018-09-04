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Артем Елмуратов
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Елмуратов: шансы на патологии у детей при родственных браках возрастают

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О вероятности проявления наследственных мутаций в родственных браках рассказал основатель и директор по развитию Genotek Артем Елмуратов.

"Практически любой здоровый человек может родить больного ребенка. Часть патологий могут находиться в спящем состоянии и никак себя не проявлять, ведь для того, чтобы они появились у детей, мутации должны совпасть у двух родителей. При этом шансы на их возникновение изначально у родственников намного выше", — рассказал Елмуратов в интервью Sputnik Таджикистан.

По его словам, не всегда при родственных связях рождаются больные дети. Если в союз объединяются двоюродные или троюродные братья и сестры, то риски выше, но чем родство получается более далекое, тем меньше шанс на появление у ребенка патологий.

"Хотя это может произойти и у совершенно не родственных друг другу людей. Заболеваний сейчас очень много, более шести тысяч, но их можно обнаружить более точечно, то есть специально изучить на уровне ДНК перед планированием семьи. Уже есть отдельные страны, в которых делают подобную профилактику", — отметил он.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что всерьез озабочен проблемой рождения детей-инвалидов в Таджикистане. Он отметил, что дети в стране по-прежнему рождаются больными из-за частых браков между близкими родственниками, которые заключаются в стране, несмотря на запрет.




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