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Экономический эксперт Антон Шабанов
Радио Sputnik

Шабанов: страны ищут альтернативу мировой валюте - доллару

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Автор проекта All economics Антон Шабанов считает, что поиск альтернативной доллару валюты пока не может увенчаться успехом, однако когда страны договорятся, это произойдет.

Попытки многих стран мира уйти от доллара как валюты взаиморасчетов, к сожалению, практически ничем успешным не завершатся и доллар здесь сильно не пострадает, заявил радио Sputnik независимый экономический эксперт, автор проекта All economics Антон Шабанов.

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Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция — Кыргызстан в ходе визита в Бишкек в воскресенье.

"Пока что это первые шаги и маленькие попытки, но, увы, общей для всех альтернативы пока нет. Когда будет какое-то одно общее, всемирное решение альтернативы к доллару, тогда это возможно. А пока это лишь интересные попытки, которые ничем не завершатся", — отметил Шабанов.




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