Шабанов: страны ищут альтернативу мировой валюте - доллару

Попытки многих стран мира уйти от доллара как валюты взаиморасчетов, к сожалению, практически ничем успешным не завершатся и доллар здесь сильно не пострадает, заявил радио Sputnik независимый экономический эксперт, автор проекта All economics Антон Шабанов.
"Пока что это первые шаги и маленькие попытки, но, увы, общей для всех альтернативы пока нет. Когда будет какое-то одно общее, всемирное решение альтернативы к доллару, тогда это возможно. А пока это лишь интересные попытки, которые ничем не завершатся", — отметил Шабанов.