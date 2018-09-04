Блинкин: при создании монорельса в Узбекистане надо учесть все условия

Инициативу китайской компании по внедрению в республике подвесных поездов прокомментировал директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ.

Узбекистан договорился с Китаем о строительстве уникального общественного транспорта – монорельсовых дорог. Подписанный договор направлен в том числе на развитие туристической отрасли.

Проект в эфире Sputnik Узбекистан прокомментировал глава Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

"Монорельс как вид транспорта очень хорош. Главное, чтобы проект был рассмотрен в соответствии с рядом обстоятельств – градостроительных, экономических, отличительных особенностей города. Еще один вопрос – как он впишется в логистику, чтобы человек смог пересесть с автобуса или поезда", - заявил Блинкин.

По его словам, необходимы точные расчеты, и понять, дорого это или дешево, сразу невозможно, нужна кропотливая работа.

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