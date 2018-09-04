Отажонов: Узбекистан переходит на новый этап развития текстильпрома

Как отметил чиновник, сейчас в стране уже созданы и работают текстильные кластеры и Ташкент не намерен останавливаться на достигнутом. Сейчас, например, в отрасль привлечено более 3 миллиардов долларов прямых инвестиций.
"Мы переходим на новый этап развития промышленности. Сейчас создаются кластерские хозяйства по выращиванию, переработки и производства текстильной продукции, одним словом – производства конечной продукции", — отметил вице-премьер.
Таких предприятий сейчас в республике пятнадцать и в следующем году планируется создание еще нескольких кластерных хозяйств. Кроме того, в стране анализируется позитивный зарубежный опыт, а правительство создает все условия для работы зарубежных компаний. Сейчас в стране работает, подчеркнул чиновник, более семи тысяч предприятий текстильной промышленности, а более ста из них является крупными предприятиями.