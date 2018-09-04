Гаспарян: запрет на въезд российского журналиста в Грузию не удивляет

Трех россиян, среди которых журналист ТАСС, во вторник не пропустили на границе с Грузией. По данным МВД страны, они нарушили закон "Об оккупированных территориях".
Ситуацию для радио Sputnik прокомментировал писатель и публицист Армен Гаспарян.
"Сегодняшняя новость о том, что трех россиян, среди которых один журналист, не пустили в Грузию в принципе не вызывает никакого удивления. Это не первый случай за последние годы – и едва ли он станет последним, потому что здесь одно обстоятельства накладывается на другое", - сказал Гаспарян.
С одной стороны подавляющее большинство грузинского общества считает, что отношения необходимо нормализовывать до уровня до 2008 года, с другой – есть точка зрения грузинской оппозиции, которая буквально накануне требовала переименовать улицу Лермонтова в Батуми в улицу сенатора Маккейна, также отмечает эксперт.
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