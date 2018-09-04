Гаспарян: запрет на въезд российского журналиста в Грузию не удивляет

По мнению писателя и публициста, дело – в расколе общества, несмотря на то, что большинство граждан считает необходимым улучшать отношения с Россией.

Трех россиян, среди которых журналист ТАСС, во вторник не пропустили на границе с Грузией. По данным МВД страны, они нарушили закон "Об оккупированных территориях".

Ситуацию для радио Sputnik прокомментировал писатель и публицист Армен Гаспарян.

"Сегодняшняя новость о том, что трех россиян, среди которых один журналист, не пустили в Грузию в принципе не вызывает никакого удивления. Это не первый случай за последние годы – и едва ли он станет последним, потому что здесь одно обстоятельства накладывается на другое", - сказал Гаспарян.

С одной стороны подавляющее большинство грузинского общества считает, что отношения необходимо нормализовывать до уровня до 2008 года, с другой – есть точка зрения грузинской оппозиции, которая буквально накануне требовала переименовать улицу Лермонтова в Батуми в улицу сенатора Маккейна, также отмечает эксперт.

Подробности слушайте в подкасте.