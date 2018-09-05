Макачев о трендах развития текстильной промышленности

Как рассказал эксперт, люди все чаще предпочитают покупать одежду в онлайн и со временем большая часть продаж будет приходиться именно на онлайн-магазины.
"Если раньше бренд был гарантией качества, то сейчас, в цифровом мире, гарантом качества является тотальный контроль за сертификацией продукции и тотальный контроль за передвижением продукции при помощи радиочастотных чипов", — отметил Макачев.
Кроме того, по словам Макачева, в текстильную промышленность активно внедряются цифровые технологии и в связи с этим настала пора промышленникам переучиваться и начинать думать по-новому.