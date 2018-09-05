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Андрей Макачев
Sputnik / Дильшода Рахматова

Макачев о трендах развития текстильной промышленности

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Люди отказываются от крупных брендов, продажи уходят в онлайн, а в производстве тканей все большую роль играют цифровые технологии, рассказал вице-президент Ассоциации текстильщиков России Андрей Макачев.

"Рыночная продажа в будущем уйдет в интернет – это такой прогноз", — считает представитель российской Ассоциации текстильщиков.

Как рассказал эксперт, люди все чаще предпочитают покупать одежду в онлайн и со временем большая часть продаж будет приходиться именно на онлайн-магазины.

"Если раньше бренд был гарантией качества, то сейчас, в цифровом мире, гарантом качества является тотальный контроль за сертификацией продукции и тотальный контроль за передвижением продукции при помощи радиочастотных чипов", — отметил Макачев.

Хлопок
© AFP 2018 / AAMIR QURESHI
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Как пояснил эксперт, во многих странах сейчас ужесточается контроль за сертификацией продукции, и поэтому происходит рост качества – а люди отказываются переплачивать за бренд.

Кроме того, по словам Макачева, в текстильную промышленность активно внедряются цифровые технологии и в связи с этим настала пора промышленникам переучиваться и начинать думать по-новому.




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