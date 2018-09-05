Запретительные меры по продаже алкоголя только ухудшают ситуацию с алкоголизмом и делают процесс потребления спиртных напитков менее контролируемым, рассказал Sputnik Узбекистан доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
Синельников: запрет продажи алкоголя не ликвидирует пьянство
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В Узбекистане в последнее время приняли сразу несколько ограничительных положений, которые призваны оградить население, особенно молодежь, от чрезмерного употребления спиртных напитков. В частности, алкоголь запрещено продавать вблизи школ, а также ограничено время продажи крепких напитков. Впрочем, эксперты не видят решения проблемы исключительно в репрессивных мерах.