17:42 05 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Александр Синельников
Фото предоставлено Александром Синельниковым

Синельников: запрет продажи алкоголя не ликвидирует пьянство

Радио
Получить короткую ссылку
47 0 0

Запретительные меры по продаже алкоголя только ухудшают ситуацию с алкоголизмом и делают процесс потребления спиртных напитков менее контролируемым, рассказал Sputnik Узбекистан доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

В Узбекистане в последнее время приняли сразу несколько ограничительных положений, которые призваны оградить население, особенно молодежь, от чрезмерного употребления спиртных напитков. В частности, алкоголь запрещено продавать вблизи школ, а также ограничено время продажи крепких напитков. Впрочем, эксперты не видят решения проблемы исключительно в репрессивных мерах.
Алкогольная продукция в магазине в Узбекистане
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0774 Samarkand
Подальше от детей: продажу алкоголя и табака разрешат в 200 метрах от школ

"Любой запрет такого рода не ликвидирует явление, а загоняет в подполье. Тот же эффект и с алкоголем", — пояснил Синельников.

Например, рассказал эксперт, в тех же клубах можно проконтролировать и возраст молодых людей, покупающих алкоголь, а охранники могут пресечь беспорядки.

"Запреты такого рода не устраняют само явление", — уверен он.

В качестве примера может ярко выступать горбачевская антиалкогольная кампания в СССР, рассказал Синельников. Более того, корни проблемы нужно искать прежде всего в воспитании и семье.

Теги:
запрет, алкоголь, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рюмка водки, фото из архива
    Отдохнули не по-детски

    В МВД Азербайджана прокомментировали видеоролик, на котором дети курят и употребляют спиртное, произнося при этом тосты.

  • Молния
    Удар стихии

    За минувшие сутки в Гродненской области Беларуси удары молнии стали причиной семи пожаров, пострадали два жилых дома.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой
    Дружбе крепнуть!

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

  • Министерство Юстиции Армении
    Закон – не подарок

    Армянские чиновники теперь обязаны передавать в собственность государства полученные ими подарки дороже 155 долларов.

  • Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе, архивное фото
    Пятерка по географии

    Президент США Дональд Трамп, в отличие от других политиков, не путает Латвию и Литву, заявил посол республики в Соединенных Штатах.

  • Литовский политик Габриэлюс Ландсбергис
    Не надо так

    Литовские депутаты попросили руководство американской сети розничной торговли Walmart прекратить продажу футболок с символикой СССР.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Массовая свадьба в Южной Корее
Женятся все: в Южной Корее прошла массовая свадебная церемония
Когда партнер по танцу – дерево
Медвежий тверк: турист заснял косолапого во время забавного "танца"
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054