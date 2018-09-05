Синельников: запрет продажи алкоголя не ликвидирует пьянство

Запретительные меры по продаже алкоголя только ухудшают ситуацию с алкоголизмом и делают процесс потребления спиртных напитков менее контролируемым, рассказал Sputnik Узбекистан доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

В Узбекистане в последнее время приняли сразу несколько ограничительных положений, которые призваны оградить население, особенно молодежь, от чрезмерного употребления спиртных напитков. В частности, алкоголь запрещено продавать вблизи школ, а также ограничено время продажи крепких напитков. Впрочем, эксперты не видят решения проблемы исключительно в репрессивных мерах.

"Любой запрет такого рода не ликвидирует явление, а загоняет в подполье. Тот же эффект и с алкоголем", — пояснил Синельников.

Например, рассказал эксперт, в тех же клубах можно проконтролировать и возраст молодых людей, покупающих алкоголь, а охранники могут пресечь беспорядки.

"Запреты такого рода не устраняют само явление", — уверен он.

В качестве примера может ярко выступать горбачевская антиалкогольная кампания в СССР, рассказал Синельников. Более того, корни проблемы нужно искать прежде всего в воспитании и семье.