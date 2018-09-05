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Армен Гаспарян
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Гаспарян: арест Вышинского – это политическая история и провокация

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Суд над Кириллом Вышинским является чисто политической историей, рассказал Sputnik Узбекистан политолог, писатель, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.

Как объяснил эксперт, происходит это по той простой причине, что абсолютно всем понятно, что ситуация с Вышинским – это чисто политическая история.

"Удивительнее всего то, что европейские журналисты, которые так долго и достаточно нудно рассуждали о свободе слова и соблюдении прав журналистов, в случае с Вышинским сохраняют удивительную тишину", — подчеркнул он.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© Sputnik / Стрингер
На Украине госпитализировали из зала суда Кирилла Вышинского
Как подчеркнул Гаспарян, вызывает удивление и молчание ПАСЕ, ОБСЕ и различных правозащитных организаций в отношении незаконного ареста Вышинского.

"Дело Кирилла Вышинского их совершенно не интересует. Но это не означает, что это дело не интересует нас, его коллег и друзей. Кирилл Вышинский должен быть освобожден… Это политическая провокация, которая ей, к сожалению, удалась", — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что суд в Херсоне назначил медобследование Вышинскому только после его госпитализации.

Теги:
арест, Кирилл Вышинский, Украина



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