Пашкин: подавая попрошайкам, люди кормят мафию, а не помогают нищим

"Проблема в том, что никаких реальных мер к лицам, занимающихся попрошайничеством, применить практически нельзя", — подчеркнул эксперт Sputnik.
По словам Пашкина, хорошей стратегией для простых горожан служит не подавать попрошайкам, а помогать нуждающимся адресно.
"Это все рассчитано на доброту людей. Получается, ты кормишь мафию, а не этого нищего. Когда люди это поймут – ситуация изменится", — заключил он.
В Узбекистане предлагается ввести штрафы за вовлечение в попрошайничество несовершеннолетних и инвалидов.