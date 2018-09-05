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Координатор межрегиональной общественной организации Московский профсоюз полиции Михаил Пашкин
Фото с сайта kommersant.ru

Пашкин: подавая попрошайкам, люди кормят мафию, а не помогают нищим

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Для искоренения попрошайничества необходимо искать и наказывать, тех, кто их покрывает и использует в своих корыстных интересах, рассказал Sputnik Узбекистан председатель Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин.

"Проблема в том, что никаких реальных мер к лицам, занимающихся попрошайничеством, применить практически нельзя", — подчеркнул эксперт Sputnik.

По словам Пашкина, хорошей стратегией для простых горожан служит не подавать попрошайкам, а помогать нуждающимся адресно.

"Это все рассчитано на доброту людей. Получается, ты кормишь мафию, а не этого нищего. Когда люди это поймут – ситуация изменится", — заключил он.

В Узбекистане предлагается ввести штрафы за вовлечение в попрошайничество несовершеннолетних и инвалидов.

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Теги:
Штрафы, Узбекистан



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