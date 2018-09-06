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Шерзод Кудратходжаев
© Международный пресс-клуб.

Кудратходжаев о том, каким должен быть современный узбекский журналист

Радио
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О планах по развитию нового вуза, международном сотрудничестве и миссии журналистики в стране Sputnik Узбекистан рассказал ректор первого Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев.

"Понятно, какое ожидание лично президента и общества от журналистики. Для меня самого это огромная честь и большая ответственность — возглавить такой вуз", — сказал руководитель университета.

Как отметил Кудратходжаев, сейчас в стране есть желание, чтобы журналистика ничем не отличалась от мировых стандартов в этой сфере.

"Узбекистан очень нуждается сегодня в образованных, эрудированных и любящих свое дело журналистах", — подчеркнул Кудратходжаев.

Журналисты в пресс-центре
Sputnik / Стрингер
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Как рассказал ректор, в университете создается инновационная система подготовки журналистов. Недавно созданное высшее учебное заведение уже подписало ряд соглашений о сотрудничестве с иностранными вузами, в том числе российскими, турецкими, индийскими и южнокорейскими, и подготовило программы по обмену студентами.

Подробнее о планах по развитию нового высшего учебного заведения слушайте в нашем радиоподкасте.

Председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев был назначен указом президента ректором нового Университета журналистики и массовых коммуникаций в конце мая этого года. Вуз расположен в Юнусабадском районе Ташкента, в бывшем здании колледжа дизайна.




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