Кудратходжаев о том, каким должен быть современный узбекский журналист

Как рассказал ректор, в университете создается инновационная система подготовки журналистов. Недавно созданное высшее учебное заведение уже подписало ряд соглашений о сотрудничестве с иностранными вузами, в том числе российскими, турецкими, индийскими и южнокорейскими, и подготовило программы по обмену студентами.
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Председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев был назначен указом президента ректором нового Университета журналистики и массовых коммуникаций в конце мая этого года. Вуз расположен в Юнусабадском районе Ташкента, в бывшем здании колледжа дизайна.