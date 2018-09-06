Кудратходжаев: журналистика должна разбудить узбекское общество

Общество необходимо иногда будить, в том числе при помощи журналистики, уверен ректор первого Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев.

Как отметил Кудратходжаев, Узбекистан за относительно небольшой исторический период прошел через несколько совершенно разных эпох: правление эмиров и ханов, Российская империя, Советский Союз и теперь — капитализм. Последний переход, по мнению ректора, слишком затянулся, поэтому необходимо его форсировать.

"У нас должна быть именно такая журналистика, которая сможет пробудить общество. Задача журналистов не только в информировании людей, но и в мотивации их", — убежден Кудратходжаев.

Университет журналистики и массовых коммуникаций был создан по указу президента Узбекистана в мае 2018 года. Свои двери для первых студентов он откроет 7 сентября. Вуз расположен в Юнусабадском районе Ташкента, в здании бывшего колледжа дизайна. По словам ректора, в учебной программе будут учтены наработки ведущих зарубежных вузов, а опыт Запада будет сочетаться с традиционной восточной культурой Узбекистана.

Договоренности о сотрудничестве достигнуты с рядом зарубежных университетов, в том числе российскими — МГУ и СПбГУ, а также с вузами Турции, Южной Кореи и Индии.