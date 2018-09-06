01:56 07 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Шерзод Кудратходжаев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Кудратходжаев: журналистика должна разбудить узбекское общество

Радио
Получить короткую ссылку
53 0 0

Общество необходимо иногда будить, в том числе при помощи журналистики, уверен ректор первого Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев.

Как отметил Кудратходжаев, Узбекистан за относительно небольшой исторический период прошел через несколько совершенно разных эпох: правление эмиров и ханов, Российская империя, Советский Союз и теперь — капитализм. Последний переход, по мнению ректора, слишком затянулся, поэтому необходимо его форсировать.

"У нас должна быть именно такая журналистика, которая сможет пробудить общество. Задача журналистов не только в информировании людей, но и в мотивации их", — убежден Кудратходжаев.

До сих пор в республике не существовало базового образовательного учреждения для подготовки журналистов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Альма-матер для журналистов: где будут учиться "золотые перья" Узбекистана
18
Университет журналистики и массовых коммуникаций был создан по указу президента Узбекистана в мае 2018 года. Свои двери для первых студентов он откроет 7 сентября. Вуз расположен в Юнусабадском районе Ташкента, в здании бывшего колледжа дизайна. По словам ректора, в учебной программе будут учтены наработки ведущих зарубежных вузов, а опыт Запада будет сочетаться с традиционной восточной культурой Узбекистана.

Договоренности о сотрудничестве достигнуты с рядом зарубежных университетов, в том числе российскими — МГУ и СПбГУ, а также с вузами Турции, Южной Кореи и Индии.

Теги:
Высшее образование, журналистика, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подъемные краны
    Отчаянный шаг

    Сотрудники азербайджанского МЧС спасли шестерых рабочих, которые собирались спрыгнуть с подъемного крана.

  • В бомбоубежище обнаружены аптечки с тареном
    Не просто лекарство

    Несколько десятков старых аптечек с крупной партией психотропного вещества обнаружили во время демонтажа бомбоубежища на минском заводе.

  • Сибас выловленный в окрестностях Адзюбжы
    Рыбацкая удача

    Огромных размеров сибаса выловили в окрестностях Адзюбжы двое любителей рокфишинга. Как рыбаки "боролись" за добычу - в материале Sputnik.

  • Владимир Гаспарян
    Откуда деньги?

    Следствие изучает покупку особняка бывшего начальника армянской полиции Владимира Гаспаряна.

  • Такси
    Эх, прокачу!

    В Вентспилсе раскрыли сеть "алкотакси": водители продавали клиентам спиртное в ночное время, купить его могли даже несовершеннолетние.

  • Магазин Walmart
    "Большая боль"

    Посол Литвы в США обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой изъять из продажи футболки с советской символикой.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

До сих пор в республике не существовало базового образовательного учреждения для подготовки журналистов
Альма-матер для журналистов: где будут учиться "золотые перья" Узбекистана
LIVE: Пресс-конференции Виктории Скрипаль, племянницы отравленного в Лондоне Сергея Скрипаля
"Может, напишу об отравлении книгу": пресс-конференция Виктории Скрипаль
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054