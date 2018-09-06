Ногойбаева: женщины в ЦА стали активнее, несмотря на ислам и патриархат

По ее словам, повышенного внимания требует религиозная среда, где женщины особенно уязвимы.
"Центральная Азия, как и весь мир сегодня, подвержена изменениям. Это не только модернизация и позитивные изменения, но и традиционализация, а также вернувшийся ислам. Если смотреть на элиты этих государств, то в "верхушке", конечно, в большей степени мужчины. Тем не менее женщины достаточно активны. Они принимают участие в жизни гражданского общества и медиасообщества. Почти во всех странах региона есть крупные женские объединения", — заявила эксперт.
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