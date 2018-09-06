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Глава кыргызского аналитического центра Полис Азия Эльмира Ногойбаева
Фото из личного архива

Ногойбаева: женщины в ЦА стали активнее, несмотря на ислам и патриархат

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По словам руководителя аналитического центра "Полис Азия" в Кыргызстане, сегодня женщины в регионе стали проявлять себя очень активно.

Глава кыргызстанского аналитического центра "Полис Азия" Эльмира Ногойбаева прокомментировала для Sputnik роль женщин в современном обществе стран Центральной Азии и идущие процессы.

По ее словам, повышенного внимания требует религиозная среда, где женщины особенно уязвимы.

"Центральная Азия, как и весь мир сегодня, подвержена изменениям. Это не только модернизация и позитивные изменения, но и традиционализация, а также вернувшийся ислам. Если смотреть на элиты этих государств, то в "верхушке", конечно, в большей степени мужчины. Тем не менее женщины достаточно активны. Они принимают участие в жизни гражданского общества и медиасообщества. Почти во всех странах региона есть крупные женские объединения", — заявила эксперт.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
женщина, Центральная Азия, центр



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