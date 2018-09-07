Пую: СПбГУ готов к взаимодействию с Университетом журналистики Узбекистана

Санкт-Петербургский государственный университет заинтересован в сотрудничестве с коллегами из Узбекистана, рассказал Sputnik Узбекистан профессор, директор Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ Анатолий Пую.
Пую: мы заинтересованы в сотрудничестве с университетом журналистики
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Как отметил директор института, на встрече с руководством Университета журналистики Узбекистана обсуждался широкий круг вопросов – начиная от вариантов межвузовского сотрудничества и заканчивая актуальными проблемами преподавания журналистики.
"Мы увидели заинтересованность наших коллег из Узбекистана в том, чтобы поднять планку преподавания на международный уровень", — подчеркнул директор института.
Как отметил Пую, поднимался и вопрос научного сотрудничества между СПбГУ и Университетом журналистики Узбекистана.
Первый в Узбекистане университет журналистики открывает двери для абитуриентов сегодня, 7 сентября. Ректором нового учебного заведения стал председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев. По его словам, ташкентский вуз уже договорился о сотрудничестве с зарубежными университетами, в частности, с МГУ, СПбГУ, а также с вузами Турции, Индии и Южной Кореи.