19:26 07 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Анатолий Пую
© Foto: Елизавета Аксенова

Пую: СПбГУ готов к взаимодействию с Университетом журналистики Узбекистана

Радио
Получить короткую ссылку
3511

Санкт-Петербургский государственный университет заинтересован в сотрудничестве с коллегами из Узбекистана, рассказал Sputnik Узбекистан профессор, директор Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ Анатолий Пую.

Как отметил директор института, на встрече с руководством Университета журналистики Узбекистана обсуждался широкий круг вопросов – начиная от вариантов межвузовского сотрудничества и заканчивая актуальными проблемами преподавания журналистики.

"Мы увидели заинтересованность наших коллег из Узбекистана в том, чтобы поднять планку преподавания на международный уровень", — подчеркнул директор института.

Шерзод Кудратходжаев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Кудратходжаев назвал главную миссию журналистики в Узбекистане
Как отметил Пую, поднимался и вопрос научного сотрудничества между СПбГУ и Университетом журналистики Узбекистана.

Первый в Узбекистане университет журналистики открывает двери для абитуриентов сегодня, 7 сентября. Ректором нового учебного заведения стал председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев. По его словам, ташкентский вуз уже договорился о сотрудничестве с зарубежными университетами, в частности, с МГУ, СПбГУ, а также с вузами Турции, Индии и Южной Кореи.

По теме

Кудратходжаев о том, каким должен быть современный узбекский журналист
Альма-матер для журналистов: где будут учиться "золотые перья" Узбекистана
Теги:
Высшее образование, журналистика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пять котят, фото из архива
    Кто сказал "мяу"?

    В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

  • Ремонтные работы в Республиканской детской больнице
    Впервые после войны

    В Республиканской детской больнице в Сухуме начался ремонт – восстановительные работы здесь не проводились со времен войны 1992-1993 годов.

  • Денис Руденко
    Не винное будущее

    Эксперт рассказал о том, станет ли молдавское домашнее вино экспортируемым продуктом и стоит ли ждать интереса к нему в мире.

  • Квадрокоптер
    Сверху виднее

    Эстонская полиция берет на вооружение беспилотники: они помогут лучше отслеживать ситуацию на дорогах и вовремя выявлять лихачей.

  • Казбек Кудзаев
    На одной волне

    Известный хирург из Осетии Казбек Кудзаев спел со своим пациентом прямо во время операции. Видеозапись врач опубликовал в Интернете.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

До сих пор в республике не существовало базового образовательного учреждения для подготовки журналистов
Альма-матер для журналистов: где будут учиться "золотые перья" Узбекистана
Привидения храма святого Георгия
Фигуры привидений в церкви святого Георгия добавили храму популярности
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054