Захарова: ухудшение здоровья Вышинского вызывает у МИД особую тревогу

Министерство иностранных дел России потребовало, чтобы Киев немедленно освободил из тюрьмы главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Как заявила в эфире Sputnik официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва особенно обеспокоена ухудшением его здоровья.

"Теперь журналист останется под стражей до 4 ноября. В очередной раз отмечаем, что речь идет о человеке, который совершенно открыто выполнял свои профессиональные обязанности, на основе соответствующих законов страны с уважением и полным соблюдением журналистской этики. Особую тревогу вызывает продолжающееся ухудшение здоровья Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда", - отметила представитель российского МИД.

Более 100 дней Кирилл Вышинский находится под арестом по обвинению в поддержке ДНР и ЛНР и государственной измене. Накануне его срочно госпитализировали из зала суда.