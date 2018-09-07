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Мария Захарова
Sputnik / Рамиль Ситдиков

Захарова: ухудшение здоровья Вышинского вызывает у МИД особую тревогу

Радио
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Россия требует немедленного освобождения главного редактора РИА Новости Украина, подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел России потребовало, чтобы Киев немедленно освободил из тюрьмы главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Как заявила в эфире Sputnik официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва особенно обеспокоена ухудшением его здоровья.

"Теперь журналист останется под стражей до 4 ноября. В очередной раз отмечаем, что речь идет о человеке, который совершенно открыто выполнял свои профессиональные обязанности, на основе соответствующих законов страны с уважением и полным соблюдением журналистской этики. Особую тревогу вызывает продолжающееся ухудшение здоровья Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда", - отметила представитель российского МИД.

Более 100 дней Кирилл Вышинский находится под арестом по обвинению в поддержке ДНР и ЛНР и государственной измене. Накануне его срочно госпитализировали из зала суда.

Теги:
госпитализация, Кирилл Вышинский, Мария Захарова



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