10:43 08 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Sputnik

Погребинский: помочь Вышинскому сегодня не сможет даже Порошенко

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0

Кирилла Вышинского арестовали для дальнейшего обмена с кем-то, находящимся в России, считает политолог Михаил Погребинский.

В эфире на радио Sputnik директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что украинские власти держат российского журналистка как заложника.

"В прекрасно понимают, что обвинения Вышинского в государственной измене — это абсолютная провокация, никаких оснований для этого не было… Ситуация зашла так далеко, что даже президент Украины Петр Порошенко, если бы и захотел освободить Вышинского, не смог бы этого сделать. Он не позволит себе пойти против радикального общественного мнения Украины", - уверен эксперт.

Более 100 дней Кирилл Вышинский находится под арестом по обвинению в поддержке ДНР и ЛНР и государственной измене. На днях его срочно госпитализировали из зала суда.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Пять котят, фото из архива
    Кто сказал "мяу"?

    В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

  • Ремонтные работы в Республиканской детской больнице
    Впервые после войны

    В Республиканской детской больнице в Сухуме начался ремонт – восстановительные работы здесь не проводились со времен войны 1992-1993 годов.

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Международный турнир по курашу в Ташкенте
Кураш на кураже: в Ташкенте прошел турнир на призы президента
Горячие танцы: как зажигает андижанский ансамбль
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054