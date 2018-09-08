Погребинский: помочь Вышинскому сегодня не сможет даже Порошенко

В эфире на радио Sputnik директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что украинские власти держат российского журналистка как заложника.

"В прекрасно понимают, что обвинения Вышинского в государственной измене — это абсолютная провокация, никаких оснований для этого не было… Ситуация зашла так далеко, что даже президент Украины Петр Порошенко, если бы и захотел освободить Вышинского, не смог бы этого сделать. Он не позволит себе пойти против радикального общественного мнения Украины", - уверен эксперт.

Более 100 дней Кирилл Вышинский находится под арестом по обвинению в поддержке ДНР и ЛНР и государственной измене. На днях его срочно госпитализировали из зала суда.

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