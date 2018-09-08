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Игорь Ковалев
Foto: thewallmagazine.ru

Ковалев: странам ЕАЭС пора вместе с Россией вырабатывать ответы на санкции

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Ковалев: странам ЕАЭС пора вместе с Россией вырабатывать ответы на санкции Экономист Игорь Ковалев объяснил, почему государствам, входящим в ЕАЭС, необходимо вместе отвечать на антироссийские санкции.

Эксперт привел в пример Евросоюз, где коллективный выбор превалирует над экономическими интересами стран-участниц.

В ходе видеомоста Москва-Ереван-Бишкек с подключением пресс-центра Sputnik Армения российский экономист Игорь Ковалев отметил, что, когда вводились первые санкции, Россия принимала ответные меры и с партнерами по ЕАЭС не советовалась. И это было неправильно.

"Если вы строите интеграционную группировку, если вы говорите о партнерстве, то такие вопросы нужно обсуждать совместно. Трудно себе представить, что страны Евросоюза вводят или отменяют санкции поодиночке. У них есть понятие солидарности", - подчеркнул Ковалев.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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