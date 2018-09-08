Ченушэ про кофе: пару чашек в день можно и сердечникам

Врач-кардиолог в эфире Sputnik Молдова рассказал о правильном отношении к употреблению кофе.

"На самом деле определенного плохого воздействия при так называемом "хроническом" употреблении кофе – когда человек привык пить одну-две чашечки в день – нет. Это не несет за собой никаких последствий, не факт, что у любителя напитка появятся сердечно-сосудистые заболеваний или они усугубятся. Сердечникам тоже можно кофе в разумных количествах – не больше пары чашек в день", - заявил Чинушэ.

Однако, по его словам, и злоупотреблять не стоит. Например, на отдыхе в Испании или Италии не стоит резко переходить на 10-12 чашек в день.

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