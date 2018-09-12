Помощник премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии Роман Рязанцев назвал большой трагедией гибель главы правительства.
Если раньше молодые люди становились папами и мамами в возрасте до 25 лет, то современная молодежь старается отсрочить этот момент.
Восьмого сентября премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП.
Главный тренд этой осени – мода 80-х годов, рассказала эксперт по стилю Арина Кеян.
О том, какой опасности подвергают ребенка родители, отказываясь от прививки от кори, рассказала главный врач детской поликлиники в Сухуми Ада Абухба.