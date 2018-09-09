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Главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба
Sputnik/ Томас Тхайцук

Врач Абухба - о единственном способе уберечь ребенка от кори

Радио
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О том, какой опасности подвергают ребенка родители, отказываясь от прививки от кори, рассказала главный врач детской поликлиники в Сухуми Ада Абухба.

В эфире Sputnik Абхазия Ада Абухба отметила, что специфического лечения от кори не существует, и единственный способ предохранить ребенка от этого заболевания - это вакцинация.

"Есть родители, которые отказываются от вакцинации, подвергая своего ребенка большому риску. Бояться вакцинации не нужно, ведь вакцина давно опробована в мире. Доктор всегда осматривает ребенка перед вакцинацией… Поэтому прививка необходима детям, посещающим дошкольное учебное заведение, так как это как раз тот контингент, который наиболее подвержен этому заболеванию",  - рассказала врач.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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