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Вячеслав Чирикба
Sputnik / Томас Тхайцук

Чирикба о премьер-министре Абхазии: Гагулия восстановил страну из руин

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Восьмого сентября премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП.

"В самые тяжелые годы послевоенной разрухи он встал рядом с Владиславом Ардзинба и сделал многое для становления экономики Абхазии, лежавшей в руинах. Это был умный, порядочный и отзывчивый человек и, что главное, высокий профессионал. Я считаю, что такой трагедии не должно было произойти. Его уход большая утрата для всего народа Абхазии", - сказал экс-министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба в интервью радио Sputnik.

Правительственный кортеж попал в аварию близ поста Мюссера Гудаутского района. Геннадий Гагулия на пути в больницу был еще жив.

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Теги:
ДТП, Абхазия



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