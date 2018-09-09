Чирикба о премьер-министре Абхазии: Гагулия восстановил страну из руин

"В самые тяжелые годы послевоенной разрухи он встал рядом с Владиславом Ардзинба и сделал многое для становления экономики Абхазии, лежавшей в руинах. Это был умный, порядочный и отзывчивый человек и, что главное, высокий профессионал. Я считаю, что такой трагедии не должно было произойти. Его уход большая утрата для всего народа Абхазии", - сказал экс-министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба в интервью радио Sputnik.

Правительственный кортеж попал в аварию близ поста Мюссера Гудаутского района. Геннадий Гагулия на пути в больницу был еще жив.