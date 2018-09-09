Врач Комендант назвала самый подходящий возраст для рождения первенца

Если раньше молодые люди становились папами и мамами в возрасте до 25 лет, то современная молодежь старается отсрочить этот момент.

Теперь, родив первого ребенка даже в тридцать лет, женщина не находится в группе риска, как раньше, заявила врач акушер-гинеколог Родика Комендант в эфире радио Sputnik Молдова.

© Sputnik / Сергей Гунеев У вас будет ребенок: как мужчине в Казахстане диагностировали беременность

"С медицинской точки зрения, самая сильная фертильность у женщины в районе 25 лет. Но человечество не стоит на месте, и женщины тоже. Тенденция в последние годы такова, что пары создаются позже, и первый ребенок рождается позже. В Советском Союзе у нас был такой термин как "пожилая первородящая". Как только женщине исполнялось 30, мы ставили такой диагноз и относили ее к группе риска. Сейчас, таких женщин все больше и больше, и они совершенно ничем не рискуют. Они просто сначала хотят получить образование, обеспечить материальную независимость, а потом рожать ребенка", — отметила собеседница.

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