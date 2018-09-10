Вартанова: преподаватели России и Узбекистана изголодались по общению

В эфире Sputnik Узбекистан профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова отметила, что российская сторона готова поделиться с Узбекистаном наработками по журналистскому образованию, по исследованию медиа в контексте образовательного процесса.
"Мы рассчитываем создать совместную российско-узбекскую школу журналистики и исследования медиасистем. Считаем предложение Узбекистана о сотрудничестве беспрецедентным", - сказала она.
Напомним, МГУ имени М.В. Ломоносова и Ташкентский университет журналистики подписали меморандум о взаимопонимании, в котором предусмотрены обмен студентами, долгосрочные визиты преподавателей в вуз другой стороны, проведение совместных тематических конференций.
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