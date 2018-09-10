Нарбаева: женщины боятся обращаться в милицию, выбирая суицид

Председатель комитета Танзила Нарбаева отмечает, в целом ситуация в республике в этом направлении благополучная. Однако возникают отдельные случаи, когда нарушаются права женщин на работе или дома.

"Когда мы старались узнать, какова же статистика по случаям насилия над женщинами – мы поняли, что ее не существует. Узбекские женщины стесняются обращаться в органы, бояться угроз со стороны близких. Они все держат в себе, и иногда это заканчивается плачевно - суицидами", - говорит Нарбаева.

Она утверждает, что в республике на 100 тысяч жителей приходится восемь случаев суицидов. Это низкий уровень среди стран мира, но трагедии все равно случаются.

"Такого не должно быть в Узбекистане, в стране, где большое внимание уделяется благополучию женщин: им предоставляется жилье, медицинские услуги, работа. Женщины всесторонне охвачены заботой государства", - подчеркивает эксперт.

Подробности слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.