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Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Нарбаева: женщины боятся обращаться в милицию, выбирая суицид

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Комитет женщин Узбекистана открыл горячую линию для девушек, столкнувшихся с насилием.

Председатель комитета Танзила Нарбаева отмечает, в целом ситуация в республике в этом направлении благополучная. Однако возникают отдельные случаи, когда нарушаются права женщин на работе или дома.

Телефон
© Flickr/ Esparta Palma
Горячая линия для жертв насилия организована в Узбекистане

"Когда мы старались узнать, какова же статистика по случаям насилия над женщинами – мы поняли, что ее не существует. Узбекские женщины стесняются обращаться в органы, бояться угроз со стороны близких. Они все держат в себе, и иногда это заканчивается плачевно - суицидами", - говорит Нарбаева.

Она утверждает, что в республике на 100 тысяч жителей приходится восемь случаев суицидов. Это низкий уровень среди стран мира, но трагедии все равно случаются.

"Такого не должно быть в Узбекистане, в стране, где большое внимание уделяется благополучию женщин: им предоставляется жилье, медицинские услуги, работа. Женщины всесторонне охвачены заботой государства", - подчеркивает эксперт.

Подробности слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Танзила Нарбаева, права женщин, Комитет женщин Узбекистана, женщина, Узбекистан



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