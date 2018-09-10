Нарбаева: женщины боятся обращаться в милицию, выбирая суицид

"Когда мы старались узнать, какова же статистика по случаям насилия над женщинами – мы поняли, что ее не существует. Узбекские женщины стесняются обращаться в органы, бояться угроз со стороны близких. Они все держат в себе, и иногда это заканчивается плачевно - суицидами", - говорит Нарбаева.
Она утверждает, что в республике на 100 тысяч жителей приходится восемь случаев суицидов. Это низкий уровень среди стран мира, но трагедии все равно случаются.
"Такого не должно быть в Узбекистане, в стране, где большое внимание уделяется благополучию женщин: им предоставляется жилье, медицинские услуги, работа. Женщины всесторонне охвачены заботой государства", - подчеркивает эксперт.
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