Фурсов о терактах 11 сентября 2001 года: в этом деле много странностей

Известный российский историк, гендиректор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов отметил ряд странностей и несовпадений в ходе терактов, произошедших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В эфире Sputnik Беларусь Андрей Фурсов предложил свою версию тех трагических событий.

По иронии, 11 сентября проводились военные учения, в которых планировалась имитация захвата самолетов. Затем журналисты отметили путаницу в показания Чейни (Дик Чейни – вице-президент США) и Рамсфелда (Дональд Рамсфелд – министр обороны США). Затем выяснилось, что американцев предупреждали о готовящемся теракте. Однако ничего не было сделано для его предотвращения! Комиссия опубликовала "железобетонный" вывод – это теракт, виновата "Аль-Каида". При этом комиссия не смогла ответить на целый ряд вопросов, например, почему башни упали ровно, откуда взялись взрывы внутри башен, которые слышали пожарные", - отметил эксперт.

Напомним, официальная версия гласит, что 11 сентября 2001 года боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка - башни Всемирного торгового центра, а два других - на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.



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