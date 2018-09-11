Вартанова: на круглый стол по медиаобразованию в СНГ приедет Кудратходжаев

Круглый стол пройдет в рамках конференции "СМИ и массовые коммуникации - 2018" 25-26 октября.

"Наши коллеги из Узбекистана, персонально Шерзод Кудратходжаев, а также представители Армении, Молдовы, Казахстана будут обсуждать на этом круглом столе журналистское образование в контексте межкультурных коммуникаций СНГ", - пояснила Вартанова.

Напомним, Шерзод Кудратходжаев возглавил первый в Узбекистане Университет журналистики и массовых коммуникаций, созданный по указу президента Узбекистана в мае 2018 года. Двери для студентов вуз открыл 7 сентября. Он расположен в Юнусабадском районе Ташкента, в здании бывшего колледжа дизайна. По словам ректора, в учебной программе будут учтены наработки ведущих зарубежных вузов, а опыт Запада будет сочетаться с традиционной восточной культурой Узбекистана.