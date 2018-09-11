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Автожурналист и автоэксперт Александр Добин
© Foto : Из личного архива Александра Добина

Добин: Captiva выполнила свою миссию, но GM нечего предложить ей на смену

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Автомобильный эксперт Александр Добин рассказал о том, какую роль кроссовер Chevrolet Captiva сыграл на российском рынке, а также о судьбе этой модели в современных реалиях.

По словам эксперта, в своем сегменте Captiva была пионером, предложив автолюбителям приемлемый внешний вид, разумную цену и достаточный уровень комфорта.

"Тогда – в 2006-2007 годах - этот автомобиль был крайне интересен с точки зрения цена-качество. Из преимуществ, которые и сегодня остаются актуальными, – это высокий уровень пассивной безопасности, а также доступная цена и отличная ремонтопригодность. Этих машин было продано очень много до 2015 года. Они еще до сих пор "бегают" и многих владельцев вполне устраивают", — отметил Добин Sputnik Узбекистан.

Из минусов модели он назвал довольно большой расход топлива – до 13-15 литров на сто километров против конкурентов с показателем 9 – 9,5 литра на сотню, а также слабые бензиновые двигатели.

"Конечно, машина морально устарела. Сегодня сегмент компактных кроссоверов – самый насыщенный, раз в полгода тот или иной бренд обновляет линейку. Да и технические показатели у конкурентов намного подросли", — констатирует автоэксперт.

Chevrolet Captiva
© http://cheviplus.ru
Сaptiva съезжает с дороги: GM Uzbekistan снимает кроссовер с производства
При этом, уверен Добин, Captiva выполнила свою миссию – став первой ласточкой в сегменте CUV, она привила автолюбителям, в частности, россиянам, любовь к компактному семейному авто с высоким клиренсом.

В то же время, заключил автоэксперт, компании GM пока нечего быстро предложить на замену этой модели. Начало выпуска Chevrolet Tracker не спасает ситуацию, так как этот автомобиль имеет гораздо меньшие габариты.

Ранее компания GM Uzbekistan объявила о снятии с конвейера автомобиля Chevrolet Captiva, который выпускался на заводе в Асаке около 11 лет.

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Теги:
производство, Автомобили, GM Uzbekistan



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