Озимко: между Узбекистаном и Беларусью уже назрел прорыв в отношениях

В эфире Sputnik Беларусь эксперт отметил, что в последний год происходит активизация отношений между властями Узбекистана и Беларуси, а предстоящий визит Александра Лукашенко в Ташкент повлечет за собой серьезные положительные последствия.
"Рано или поздно прорыва в узбекско-белорусских отношениях стоило ждать, поскольку обе республики между собой очень похожи… Беларусь объявила курс на многовекторность и готовность к сотрудничеству с другими государствами на основах равного диалога, так и Узбекистан демонстрирует готовность к наращиванию сотрудничества…
Я уверен, что две республики найдут общий язык", - резюмировал Кирилл Озимко.
Напомним, визит белорусского лидера в Ташкент запланирован на 12-14 сентября. Подробности слушайте в аудиоподкасте.