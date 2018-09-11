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Политический эксперт и публицист Кирилл Озимко
Sputnik

Озимко: между Узбекистаном и Беларусью уже назрел прорыв в отношениях

Радио
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Узбекистан и Беларусь очень схожи как по внешнеполитическому курсу, так и по внутренней политике, по экономическому устройству, заявил политический эксперт и публицист Кирилл Озимко.

В эфире Sputnik Беларусь эксперт отметил, что в последний год происходит активизация отношений между властями Узбекистана и Беларуси, а предстоящий визит Александра Лукашенко в Ташкент повлечет за собой серьезные положительные последствия.

Рабочий на линии сборки на заводе по производству строительной техники
© Sputnik / Александр Кондратюк
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"Рано или поздно прорыва в узбекско-белорусских отношениях стоило ждать, поскольку обе республики между собой очень похожи… Беларусь объявила курс на многовекторность и готовность к сотрудничеству с другими государствами на основах равного диалога, так и Узбекистан демонстрирует готовность к наращиванию сотрудничества…

Я уверен, что две республики найдут общий язык", - резюмировал Кирилл Озимко.

Напомним, визит белорусского лидера в Ташкент запланирован на 12-14 сентября. Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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