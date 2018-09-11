Кириенко: детская политика – это уже реальность, от нее не отмахнуться

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на III съезде Российского общества политологов, рассказал о тенденциях в мировой политике и о том, как высокие технологии изменили эту сферу.

По словам эксперта, интернет несет в себе множество новых вызовов и угроз, в том числе в политической сфере. Среди таковых он назвал возможность манипулирования общественным мнением, причем не массово, как это было в недавнем прошлом, а уже персонифицированно.

"Сегодня на основе анализа социальных сетей пользователя, его постов, лайков и фотографий можно формировать индивидуальные сообщения, которые совершенно по-другому воспринимаются. Уровень доверия на порядок выше. А это в свою очередь несет серьезные риски, так как открывает возможность для обмана и манипуляций", — подчеркнул Кириенко.

Еще одна тенденция, по его словам, это так называемая детская политика, точнее, политика в отношении молодежи и детей. Она проявляется в неочевидных вещах, но имеет очень серьезные последствия.

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"В тех же компьютерных играх в детские головы вбиваются те или иные образы. А если учесть, какие к нам в Россию приходят игры, то почему-то военнослужащие российской армии в них выглядят как-то неприглядно. Вроде бы мелочь, но это совсем не мелочь. Это не случайность, а определенная работа. Это такой же элемент политической борьбы, который нужно учитывать", — заявил представитель администрации президента.

К этой же категории рисков он отнес так называемые "войны памяти", направленные на искажение образа той или иной страны или на изменение отношения к ней.

"Даже незначительные конфликты между странами, которые не имеют прямых последствий, нацелены на глобальные вещи – подрыв имиджа того или иного государства. Вроде это все виртуально, но последствия вполне реальны и материальны", — заключил Кириенко.

Подводя итоги президентских выборов, прошедших в России в марте 2018 года, а также региональных, состоявшихся в минувшие выходные, первый замруководителя президентской администрации отметил высокую роль интернет-технологий, которые в том числе использовали западные государства, пытаясь вмешаться в ход избирательного процесса.