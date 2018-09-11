Кириенко: детская политика – это уже реальность, от нее не отмахнуться

"Сегодня на основе анализа социальных сетей пользователя, его постов, лайков и фотографий можно формировать индивидуальные сообщения, которые совершенно по-другому воспринимаются. Уровень доверия на порядок выше. А это в свою очередь несет серьезные риски, так как открывает возможность для обмана и манипуляций", — подчеркнул Кириенко.
Еще одна тенденция, по его словам, это так называемая детская политика, точнее, политика в отношении молодежи и детей. Она проявляется в неочевидных вещах, но имеет очень серьезные последствия.
К этой же категории рисков он отнес так называемые "войны памяти", направленные на искажение образа той или иной страны или на изменение отношения к ней.
"Даже незначительные конфликты между странами, которые не имеют прямых последствий, нацелены на глобальные вещи – подрыв имиджа того или иного государства. Вроде это все виртуально, но последствия вполне реальны и материальны", — заключил Кириенко.
Подводя итоги президентских выборов, прошедших в России в марте 2018 года, а также региональных, состоявшихся в минувшие выходные, первый замруководителя президентской администрации отметил высокую роль интернет-технологий, которые в том числе использовали западные государства, пытаясь вмешаться в ход избирательного процесса.