Кошкина о том, как по крупицам восстанавливали шедевр из музея Савицкого

Российского специалиста пригласили в Государственный музей Каракалпакстана для помощи в восстановлении картины известного художника Александрова "Баба с ведрами" . Полотно серьезно пострадало в июле этого года после случайного срабатывания системы пожаротушения.
"Те предварительные данные оказались сильно завышенными. В ходе моей поездки в начале сентября я вместе с местными реставраторами и хранителями проводила работу по консервации картины – это первый этап восстановления, заключавшийся в фиксации и укреплении красочного слоя. В частности, много времени ушло на то, чтобы собрать отставшие от полотна фрагменты красочного слоя и закрепить их. Теперь картине ничего не угрожает", — успокоила она.
"Думаю, в октябре или ноябре я смогу туда поехать и продолжить работу над восстановлением этой картины, чтобы придать ей снова экспозиционный вид", — заключила она.
Картина "Баба с ведрами" была написана Александром Шевченко в 1914 году. По мнению искусствоведов, эта работа – яркий пример неопримитивизма. Стоимость полотна оценивается некоторыми специалистами в полтора миллиона долларов.