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Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Кошкина о том, как по крупицам восстанавливали шедевр из музея Савицкого

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Тема:
Ситуация вокруг картины "Баба с ведрами" из музея Савицкого (9)
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Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации Надежда Кошкина в беседе со Sputnik Узбекистан рассказала о том, как проходила консервация пострадавшей от воды картины "Баба с ведрами" и какие работы с полотном еще предстоят.

Российского специалиста пригласили в Государственный музей Каракалпакстана для помощи в восстановлении картины известного художника Александрова "Баба с ведрами" . Полотно серьезно пострадало в июле этого года после случайного срабатывания системы пожаротушения.

В частности, специалист уточнила данные по состоянию картины – полотно, по оценке экспертов, существенно пострадало лишь на 10% площади, а не на 60%, как заявлялось сразу после инцидента.

"Те предварительные данные оказались сильно завышенными. В ходе моей поездки в начале сентября я вместе с местными реставраторами и хранителями проводила работу по консервации картины – это первый этап восстановления, заключавшийся в фиксации и укреплении красочного слоя. В частности, много времени ушло на то, чтобы собрать отставшие от полотна фрагменты красочного слоя и закрепить их. Теперь картине ничего не угрожает", — успокоила она.

Картины в музее им. Савицкого в Нукусе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Российский реставратор Кошкина восстанавливает картину "Баба с ведрами"
По словам Кошкиной, после первого этапа полотно будет ждать своего часа, когда мастера, вероятнее и она сама, приступят к художественной реставрации шедевра, но этот процесс достаточно долгий.

"Думаю, в октябре или ноябре я смогу туда поехать и продолжить работу над восстановлением этой картины, чтобы придать ей снова экспозиционный вид", — заключила она.

Картина "Баба с ведрами" была написана Александром Шевченко в 1914 году. По мнению искусствоведов, эта работа – яркий пример неопримитивизма. Стоимость полотна оценивается некоторыми специалистами в полтора миллиона долларов.

Тема:
Ситуация вокруг картины "Баба с ведрами" из музея Савицкого (9)
Теги:
Нукус, реставрация, картины



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