Попович: узбекский виноград всегда ценился в России

Ранее эксперты издания EastFruit провели опрос по поводу конкурентоспособности столового винограда из Узбекистана на украинском рынке. Несмотря на хорошее качество и достаточную популярность этого продукта, средние расценки на узбекский виноград оказались существенно выше, чем у местных производителей.
"Что касается цены, то узбекский виноград вполне неплохо продается, а созданные условия для экспортеров, как я понимаю, позволяют им торговать с выгодой. Мы, конечно, стремимся, чтобы в будущем россияне ели наш виноград, который по качеству ничем не уступает, но пока у нас нет таких объемов производства и условий для хранения", — подчеркнул глава Союза виноградарей в беседе со Sputnik Узбекистан.
На состоявшейся в начале сентября встрече премьер-министров России и Узбекистана глава узбекского кабмина Абдулла Арипов поблагодарил российских коллег за организацию "зеленого коридора" для поставок плодоовощной продукции из республики.