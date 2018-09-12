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Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович
Фото из личного архива Леонида Поповича

Попович: узбекский виноград всегда ценился в России

Радио
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Узбекистан в последние годы существенно увеличил объемы поставок фруктов в Россию, успешно конкурируя с турецкой и даже местной продукцией. О позициях узбекского винограда на рынке РФ рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Ранее эксперты издания EastFruit провели опрос по поводу конкурентоспособности столового винограда из Узбекистана на украинском рынке. Несмотря на хорошее качество и достаточную популярность этого продукта, средние расценки на узбекский виноград оказались существенно выше, чем у местных производителей.

Говоря о российских реалиях, Леонид Попович подчеркнул, что узбекский виноград всегда был популярен в России, успешно конкурируя, например, с турецким.

"Что касается цены, то узбекский виноград вполне неплохо продается, а созданные условия для экспортеров, как я понимаю, позволяют им торговать с выгодой. Мы, конечно, стремимся, чтобы в будущем россияне ели наш виноград, который по качеству ничем не уступает, но пока у нас нет таких объемов производства и условий для хранения", — подчеркнул глава Союза виноградарей в беседе со Sputnik Узбекистан.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава правительства РФ Дмитрий Медведев
© Пресс-служба Правительства Российской Федерации
Что обсудили Медведев и Арипов на встрече в Москве
При этом он добавил, что даже при развитии в России этой отрасли, фрукты из Узбекистана, а также сухофрукты, еще очень долгое время будут востребованы.

На состоявшейся в начале сентября встрече премьер-министров России и Узбекистана глава узбекского кабмина Абдулла Арипов поблагодарил российских коллег за организацию "зеленого коридора" для поставок плодоовощной продукции из республики.




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