Памфилова: политика тупых запретов в современном мире не работает

"Политический ландшафт в Европе, да и не только там, сегодня меняется, но мы наблюдаем некую растерянность и неповоротливость международной политической элиты. Политики все чаще используют лишь один метод – запретов и ограничений. Говорят не то – закрыть СМИ. Для меня символом этой политики стало дело Джулиана Ассанжа, который уже пять лет как политический узник не может никуда выйти из-за преследований", — подчеркнула Памфилова.
"Прежде чем учить нас жить, пусть хотя бы иногда оглядываются на себя. Политика тупых и примитивных запретов и ограничений в нынешней ситуации уже не работает", — заключила председатель Центризбиркома.
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