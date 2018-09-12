18:08 12 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Первое заседание нового состава ЦИК России
© Sputnik / Алексей Филиппов

Памфилова: политика тупых запретов в современном мире не работает

Радио
Получить короткую ссылку
30 0 0

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, выступая на III съезде Российского общества политологов, раскритиковала политику Запада, который примитивно действует в изменившихся международных реалиях.

По мнению главы ЦИК России, западные страны сегодня демонстрируют неготовность к изменившимся политическим условиям в мире.

"Политический ландшафт в Европе, да и не только там, сегодня меняется, но мы наблюдаем некую растерянность и неповоротливость международной политической элиты. Политики все чаще используют лишь один метод – запретов и ограничений. Говорят не то – закрыть СМИ. Для меня символом этой политики стало дело Джулиана Ассанжа, который уже пять лет как политический узник не может никуда выйти из-за преследований", — подчеркнула Памфилова.

Сергей Кириенко
© Sputnik / Антон Курилкин.
Кириенко: детская политика – это уже реальность, от нее не отмахнуться
Она добавила, что Запад постоянно упрекает Россию в отсутствии свободы слова, при этом сам постоянно нарушает свои же принципы демократии.

"Прежде чем учить нас жить, пусть хотя бы иногда оглядываются на себя. Политика тупых и примитивных запретов и ограничений в нынешней ситуации уже не работает", — заключила председатель Центризбиркома.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

По теме

Гаспарян: дело Вышинского Европа благополучно забыла
Кириенко: выборы президента 18 марта – главное событие года
Международная федерация журналистов призвала освободить Вышинского



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сессия ПАСЕ
    Что у вас происходит?

    Внутриполитическая ситуация в Армении, включая скандал с прослушкой глав СНБ и ССС, стала основной темой на заседании комиссии ПАСЕ.

  • Девушка в библиотеке
    Учи, студент!

    Латвийским школам разрешили принимать на работу студентов без педагогического образования, чтобы справиться с нехваткой учителей.

  • Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас
    Муха не пролетит

    Министр внутренних дел Литвы показал дипломатам стран Европейского союза, как республика защищает границы с Россией.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Балет на улице Мехико
Балет - в массы: на улицах Мехико можно посмотреть "Лебединое озеро"
В Закарпатье живет единственная в мире бабушка, которая летает в магазин на корыте
Бабушка в Закарпатье освоила полеты на корыте
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054