Памфилова: политика тупых запретов в современном мире не работает

По мнению главы ЦИК России, западные страны сегодня демонстрируют неготовность к изменившимся политическим условиям в мире.

"Политический ландшафт в Европе, да и не только там, сегодня меняется, но мы наблюдаем некую растерянность и неповоротливость международной политической элиты. Политики все чаще используют лишь один метод – запретов и ограничений. Говорят не то – закрыть СМИ. Для меня символом этой политики стало дело Джулиана Ассанжа, который уже пять лет как политический узник не может никуда выйти из-за преследований", — подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что Запад постоянно упрекает Россию в отсутствии свободы слова, при этом сам постоянно нарушает свои же принципы демократии.

"Прежде чем учить нас жить, пусть хотя бы иногда оглядываются на себя. Политика тупых и примитивных запретов и ограничений в нынешней ситуации уже не работает", — заключила председатель Центризбиркома.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.