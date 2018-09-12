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Чеботарев Андрей
© Sputnik / Антон Курилкин.

Чеботарев: Узбекистан и Казахстан урегулировали щепетильные вопросы

Радио
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По словам главы центра актуальных исследований "Альтернатива", перезагрузка отношений началась после смены власти в РУ.

Астане и Ташкенту после перезагрузки отношений удалось решить все щепетильные вопросы, рассказал Sputnik Узбекистан директор казахстанского центра актуальных исследований "Альтернатива", кандидат политических наук  Андрей Чеботарев.

Перезагрузка отношений между странами началась, как отметил эксперт, после смены власти в Узбекистане.

"Казахстан с Узбекистаном урегулировали все щепетильные вопросы… Теперь у нас остается полноценное торгово-экономическое и дипломатическое взаимодействие", - заявил он.

При этом, как отметил Чеботарев, между странами не сильно развито военно-техническое сотрудничество из-за выхода Узбекистана из ОДКБ, но есть перспективы в совместной борьбе с экстремизмом и терроризмом.

"Как показал март этого года, когда четыре президента и спикер туркменского парламента собрались в Астане, начался процесс возобновления межгосударственного сотрудничества в пятистороннем формате, который был прерван", - добавил Чеботарев.

Параллельно с развитием двусторонних отношений и пятистороннего формата происходит и процесс евразийской интеграции, но пока еще не сняты все торговые барьеры между странами-участницами и до сих пор остаются некоторые сложности.

Теги:
Исследование и разработка, Узбекистан, Казахстан



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