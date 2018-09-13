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Павел Зюзин
© Foto : Из личного архива Пвла Зюзина

Зюзин: платная дорога Ташкент — Самарканд должна быть максимально доступной

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Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин уверен, что тарифы на проектируемой первой платной магистрали в Узбекистане будут по карману большинству населения.

Специалист пояснил, что конкретные сроки таких проектов рассчитываются заранее. В первую очередь на них влияет стоимость самого проекта и протяженность дороги, а также потенциальный трафик.

"Магистрали между крупными городами, расположенными недалеко друг от друга, например, в одной агломерации, где высокий трафик, могут выйти на самоокупаемость за пять лет и меньше. Если говорить о трассе между крупнейшими городами Узбекистана — Самаркандом и Ташкентом, то с учетом расстояния сроки могут быть больше", — подчеркнул Зюзин в беседе с Sputnik Узбекистан.

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При этом он уверен, что тариф будет установлен исходя из уровня доходов населения прилегающих регионов, чтобы охватить максимально широкий круг пользователей платной магистрали. Формат трассы "для избранных" просто невыгоден инвесторам.

Платную автомобильную трассу между Самаркандом и Ташкентом планируется проложить на основе государственно-частного партнерства при участии турецкого консорциума Cengiz-Kolin-Kalyon. По заверениям подрядчика, после введения в строй платной трассы автовладельцы смогут добраться из столицы Узбекистана в Самарканд всего за два часа, что сравнимо со временем поездки на скоростном поезде Afrosiyob.

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Теги:
дорога, Самарканд, Ташкент, Узбекистан



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