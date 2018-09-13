Домотенко: Беларусь готова предложить Узбекистану сборку гусеничной техники

Гендиректор холдинга "МТЗ" Федор Домотенко в рамках узбекско-белорусского бизнес-форума в Ташкенте рассказал о том, какие проекты между странами уже реализуются и в каких отраслях планируется развивать взаимодействие.

По словам руководителя Минского тракторного завода, у белорусской компании уже есть в Узбекистане успешный бизнес. В частности, в рамках форума подписан контракт на поставку сборочных комплектов тракторов на 15 миллионов долларов.

"В ближайшие дни мы обсудим перспективы организации в Узбекистане сборки гусеничной и садовой техники. Это не только даст новые рабочие места нашим партнерам, но и повысит экспортный потенциал республики в этом сегменте. Думаю, мы можем выйти на объем в 200 единиц в год, то есть такой же, как у нас в Беларуси", — подчеркнул Домотенко.

В рамках межрегионального узбекского-белорусского бизнес-форума, который состоялся в рамках визита Александра Лукашенко в Ташкент, было подписано около десятка контрактов и соглашений. В работе форума приняли участие более 400 представителей министерств, ведомств и крупнейших компаний обеих стран.

Визит белорусского лидера в Узбекистан продлится до 14 сентября.