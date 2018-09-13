Рахманов: главное, что Узбекистан и Беларусь доверяют друг другу

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов считает нынешние отношения с Узбекистаном прорывом и видит в двусторонних контактах взаимовыгодные перспективы.

По его словам, прошедший в Ташкенте узбекско-белорусский бизнес-форум наглядно показал взаимную заинтересованность стран в укреплении сотрудничества во всех сферах.

"У нас был период не слишком интенсивных контактов, но сегодня мы наблюдаем рост. Главное, что между Узбекистаном и Беларусью есть доверие. В постоянно меняющихся условиях очень важно иметь надежных партнеров, чтобы быть готовыми к таким переменам. К тому же наши двусторонние контакты мы можем использовать и на международных площадках, отстаивая интересы своих, так скажем, зон влияния", — заметил Рахманов.

Он добавил, что Узбекистан и Беларусь сегодня играют важную роль в своих регионах, а различные международные мероприятия, проводимые в странах, демонстрируют возросший мировой интерес к этим республикам.

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