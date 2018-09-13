Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов рассказал о том, каким образом белорусские специалисты могут помочь своим узбекским коллегам при реализации первого атомного проекта.
Рахманов о том, чем Беларусь может помочь Узбекистану в атомной отрасли
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Рахманов подчеркнул, что Беларусь еще со времен СССР, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС, была лидером по производству радиометрической аппаратуры, которая и сегодня успешно конкурирует на мировом рынке.
"Строительство и эксплуатация АЭС в первую очередь связана с вопросами безопасности. Без качественного мониторинга это невозможно. Мы можем предложить соответствующее оборудование, которое превосходит большинство зарубежных аналогов, при этом кратно дешевле образцов из США или Японии", — подчеркнул Рахманов.
Узбекистан совместно с "Росатомом" приступили к разработке проекта строительства первой атомной электростанции в Узбекистане. Проект планируется завершить до 2028 года. АЭС будет расположена в Навоийской области. Совокупная мощность двух блоков составит 2,4 гигаватт. Это позволит не только обеспечить стабильной и дешевой электроэнергией саму республику, но и увеличить ее экспорт.