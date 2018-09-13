Рахманов о том, чем Беларусь может помочь Узбекистану в атомной отрасли

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов рассказал о том, каким образом белорусские специалисты могут помочь своим узбекским коллегам при реализации первого атомного проекта.

Рахманов подчеркнул, что Беларусь еще со времен СССР, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС, была лидером по производству радиометрической аппаратуры, которая и сегодня успешно конкурирует на мировом рынке.

"Строительство и эксплуатация АЭС в первую очередь связана с вопросами безопасности. Без качественного мониторинга это невозможно. Мы можем предложить соответствующее оборудование, которое превосходит большинство зарубежных аналогов, при этом кратно дешевле образцов из США или Японии", — подчеркнул Рахманов.

Sputnik Белорусские специалисты будут помогать Узбекистану строить АЭС

Узбекистан совместно с "Росатомом" приступили к разработке проекта строительства первой атомной электростанции в Узбекистане. Проект планируется завершить до 2028 года. АЭС будет расположена в Навоийской области. Совокупная мощность двух блоков составит 2,4 гигаватт. Это позволит не только обеспечить стабильной и дешевой электроэнергией саму республику, но и увеличить ее экспорт.

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