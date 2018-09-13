Гуламов: сотрудничество России и Узбекистана развивается во всех сферах

Узбекистан и Россия активно наращивают сотрудничество во всех сферах и открывают новые направления совместной работы, рассказал Sputnik Узбекистан советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Узбекистана в РФ Шохрух Гуламов.

"Рывком стал визит нашего президента в Российскую Федерацию в апреле 2017 года начались активно развиваться отношения во всех сферах", - заявил он.

Как отметил Гуламов, активно растет торговля, развивается межрегиональное сотрудничество. Страны открывают и новые направления сотрудничества – в качестве примера представитель посольства привел подписанный недавно договор о строительстве АЭС в Узбекистане.

"Практически каждый месяц у нас визиты российских регионов в Узбекистан, или же наших регионов в Российскую Федерацию", - добавил он.

Кроме этого, как отметил представитель посольства, создаются и совместные предприятия в Узбекистане – с начала года создано 144 предприятия, а всего в республике работает более тысячи российско-узбекских фирм.

От ближайшего визита Владимира Путина в Узбекистан также ждут больших результатов, рассказал Гуламов.